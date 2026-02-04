Після викриття зловмисника затримали за місцем його проживання

Служба безпеки України викрила 53-річного жителя Хмельницької області, який співпрацював з російськими спецслужбами та коригував ракетно-дронові удари по регіону. За державну зраду чоловіку загрожує довічне увʼязнення. Про це у середу, 4 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний створив та адміністрував телеграм-канал, який маскував під спільноту для обговорення мобілізаційних заходів. Насправді через нього зловмисник збирав інформацію про місця дислокації українських військових.

У разі появи відповідних дописів чоловік виходив на зв’язок з їхніми авторами та уточнював адреси базування підрозділів і маршрути їх пересування. Особливий інтерес агента становили дані про мобільні вогневі групи, що забезпечують протиповітряний захист області.

Крім того, через телеграм-канал він намагався встановити місця розташування радіолокаційних станцій і зенітно-ракетних комплексів Збройних сил України. Зібрану інформацію агент узагальнював у звіти з фото та координатами й передавав куратору з ФСБ.

За даними СБУ, російські військові планували використати ці дані для підготовки нових повітряних атак по Хмельницькій області в обхід української ППО.

Правоохоронці завчасно викрили підозрюваного, задокументували його діяльність та затримали за місцем проживання. Під час обшуку в чоловіка вилучили смартфон, з якого він адміністрував телеграм-канал і контактував із представником ФСБ.

Фото прокуратури

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.