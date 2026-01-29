Підліток планував закласти саморобну вибухівку біля залізниці

Правоохоронці викрили неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням російських спецслужб готував диверсію на залізничній станції в Хмельницькій області. Про це у четвер, 29 січня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські куратори завербували 16-річного місцевого жителя, який після відрахування з професійно-технічного ліцею шукав легкого заробітку в телеграм-каналах.

За інструкцією російських спецслужб підліток обходив залізничні станції «Укрзалізниці», щоб визначити об’єкт із найбільш інтенсивним рухом поїздів. Після цього він встановив поблизу станції приховану відеокамеру з віддаленим доступом.

Окупанти планували використовувати відеоспостереження для відстеження руху військових вантажів у напрямку прифронтових регіонів. Надалі агент придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який мав закласти біля об’єкта залізничної інфраструктури з можливістю дистанційного підриву.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила підозрюваного, задокументувала його дії та затримала. Під час обшуків у нього вилучили складові для саморобної вибухівки та мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили підлітку про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.