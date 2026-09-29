Водні перешкоди на фронті становлять серйозну проблему для військової логістики

Бійці підрозділу Alter Ego в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» провели першу логістичну місію на амфібійному НРК. Комплекс подолав 40 кілометрів сушею і водою. Про це 29 вересня повідомила пресслужба 93 ОМБр.

Українські захисники за допомогою наземного роботизованого комплексу успішно доставили на позицію боєкомплект і провізію.

«На суші засіб зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води за секунди переходив у плавальний режим і продовжував рух», – ідеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що цьому виїзду передували кілька місяців тісної роботи розробників і військових – НРК адаптували під реальний рельєф і щоденні задачі бійців.

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Раніше повідомлялося, що під час наступальної операції «Вівальді» наземні роботизовані комплекси Третього армійського корпусу за дві ночі розмінували 30 км маршрутів на складній ділянці на напрямку Шандриголового. Це дозволило уникнути втрат серед військовослужбовців.