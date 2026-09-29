Ремонтуватимуть вулицю Грушевського у Козовій

У селищі Козова на Тернопільщині за майже 11 млн грн планують відремонтувати частину вулиці Грушевського. Йдеться про ділянку від моста до перехрестя з вулицею Герети. Тендер 25 серпня оголосило комунальне підприємство «Благоустрій». 26 вересня місто уклало угоду про роботи з львівською фірмою «Шляховик-Т».

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На капітальний ремонт ділянки вул. Грушевського Козівська селищна рада планувала виділити 13 млн грн. У системі Prozorro свою пропозицію подало лише одне підприємство, яке запропонувало провести роботи за 10,8 млн грн.

Центр Козової вимощений старою бруківкою

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Згідно з технічними умовами проєкту, капітальний ремонт триватиме до 31 грудня 2026 року. Підрядник має розібрати бруківку на дорозі, вивезти сміття, прибрати щебенево-піщану основу, а також демонтувати старі каналізаційні колодязі. Після цього мають покласти нову основу й бруківку, поставити бортові камені, оновити тротуари, нанести розмітку та встановити дорожні знаки.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Шляховик-Т» зареєстроване в лютому 2019 року в Теребовлі на Тернопільщині громаданином Вірменії Сіраком Мнацакяном. Тоді ж до складу засновників увійшли Олег Вітковський з Теребовлі та Микола Карпець з села Корсів Золочівського району (раніше – Бродівського району) на Львівщині. Основний вид діяльності – будівництво доріг та автострад.

Наприкінці 2021 року фірму перереєстрували у Львові. У 2022-му бухгалтеркою фірми стала дружина начальника відділу економіки та публічних закупівель Бродівської міськради Любов Сторожинська. У листопаді 2022 року Микола Карпець, якому раніше належало 75% капіталу фірми, став її одноосібним власником.

Як писало видання NGL.Media, ТОВ «Шляховик-Т» активно співпрацювало з двома компаніями, яких Антимонопольний комітет України у 2020 році оштрафував за змову на торгах. Окрім штрафу, цим компаніям – «Нара» і «ШРБУ №88» – заборонили брати участь в державних тендерах упродовж трьох років. Через оренду їхньої техніки та найму їхніх працівників ТОВ «Шляховик-Т» допомагало їм надалі отримувати бюджетні гроші.

Додамо, що ТОВ «Шляховик-Т» також постійно отримує підряди від районних адміністрацій Львова та громад Львівщини щодо поточних і капітальних ремонтів доріг та благоустрою. Також ремонт на території своїх АЗС у цієї фірми неодноразово замовляло ПАТ «Укрнафта».