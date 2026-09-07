Тролейбусне депо збудували в 1975 році

У Тернополі капітально відремонтують територію тролейбусного депо, яке розташоване на масиві Дружба. Перший етап робіт проведе ТОВ «Техно-Буд-Центр», яке єдине подало заявку на участь у тендері. Частину грошей виділить Європейський банк реконструкції та розвитку в рамках Програми стійкості та збереження засобів до існування (RLF). Ще 43,6 млн грн нададуть із місцевого бюджету. За ці гроші для комунального підприємства мають придбати мийний комплекс для тролейбусів та автобусів.

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Загалом, ЄБРР має надати місту кредит у розмірі 10,5 млн євро та 4 млн євро грантових коштів. Частка міської ради у цьому проєкті, відповідно до угоди про співфінансування, становить 45 млн грн. Про це під час засідання виконкому розповів начальник управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук.

Наразі у Тернополі стартує лише перший етап капітального ремонту території тролейбусного депо. Виконавчий комітет міськради під час засідання 26 серпня погодив рішення щодо виділення 43,6 млн грн з міського бюджету управлінню транспортних мереж та зв’язку. Ці гроші передбаченні на роботи першої черги та на купівлю мийного комплексу.

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43,6 млн грн розподілять так:

40,4 млн грн – перша черга капітального ремонту території КП «Тернопільелектротранс»;

2,8 млн грн – придбання мийного комплексу тунельного типу для тролейбусів та автобусів;

400 тис. грн – технічний нагляд.

Ремонтуватиме територію депо ТОВ «Техно-Буд-Центр». Це єдина фірма, яка подала свою пропозицію на тендер, який КП «Тернопільелектротранс» оголосило в липні. Згідно з даними із сайту Prozorro, загальна вартість робіт становить 56,8 млн грн. Договір підписали 25 серпня. Перша черга ремонту території депо триватиме до кінця 2027 року.

У договорі йдеться, що підрядник має:

капітально відремонтувати заїзди й виїзди з гаражів та мийки, проїзди для тролейбусів, прилеглі території, тротуари, основну проїзну частину;

облаштувати футляри на кабель та мережі зв’язку, газопостачання;

облаштувати зелені зони, лавки, смітники.

Додамо, що тролейбусне депо в Тернополі збудували та запустили у 1975 році. Відтоді капітальний ремонт там не проводили. Загальна площа ділянки – 3,8 га. На території розміщенні ремонтні цехи, майстерні, адміністративний корпус, стоянка для тролейбусів, мийка та котельня.

Зазначимо, що компанія «Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року в Тернополі. Її власниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Як раніше повідомляв сайт NGL.media, останній до 2011 року був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна»). Юрій Ханін та Андрій Ярема разом володіють низкою фірм. Зокрема, ТОВ «Спілка підприємців», ТОВ «Преміум клаб компані», ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія «Будлідер» тощо. Через ТОВ «Західна етанольна група» та ТОВ «Хоростківський спиртовий завод» тернопільські підприємці пов’язані із колишнім народним депутатом, головним спонсором ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.