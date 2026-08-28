Документи мають розробити до кінця 2028 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розроблення проєктної документації для будівництва мостів на дорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Про це стало відомо з сайту Prozorro. Очікувана вартість проєктних робіт становить 21,5 млн грн. Саме будівництво експерти оцінюють у понад 3 млрд грн.

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Тендер оголосили 27 серпня. Закупівлю профінансують з державного бюджету та в рамках програми Європейського Союзу Ukraine Facility. Згідно з технічним завданням, міст біля села Нижнів за після обстеження визнали непридатним.

Нове будівництво передбачає зведення ділянки автодороги ІІ категорії довжиною 1557 м та двох мостових споруд:

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моста через річку Дністер орієнтовною довжиною 789 м;

моста через річку Тлумач орієнтовною довжиною 25 м.

Підрядник в проєктно-кошторисній документації має розробити варіанти прокладання траси й конструкцій мостів, а також виконати комплексні геодезійні, геологічні, екологічні та археологічні вишукування.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 11 вересня, аукціон відбудеться 14 вересня. Розробити проєктну документацію мають до кінця 2028 року. Після цього оголосять тендер на будівництво.