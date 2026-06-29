Йдеться про міст через Білий Черемош на межі Путильського та Верховинського районів

Мешканці Конятина (Чернівецька область) і Черемошної (Франківщина) скаржаться на аварійний стан мосту, що з’єднує їхні села. У сільраді зазначили, міст відремонтують за гроші благодійників.

Йдеться про міст через Білий Черемош на межі Путильського та Верховинського районів. Це єдина переправа через річку, яка з’єднує сусідні громади.

Відео з мосту в суботу, 27 червня, оприлюднила користувачка тіктоку, місцева мешканка Марія.

«Люди добрі, скажіть, хто цей міст має робити? Чекають, поки щось не станеться? Небезпечно їхати через цей міст. Кому він належить? Покладіть скриньку, хай люди по пару гривень кидають, та й залатайте це», – поскаржилася жінка.

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У понеділок, 29 червня, у коментарі ZAXID.NET голова Конятинської громади Олексій Скрипчук заявив, що міст наразі проїзний.

«Він не є настільки аварійний, щоб не бути проїзним. Нема там ніякої проблеми. Це єдиний міст із громади і на нього велике навантаження. Він потребує поточного ремонту», – сказав сільський голова.

За словами Олексія Скрипчука, попри те, що міст через Білий Черемош розташований між дорогами обласного і державного значення, він стоїть на балансі сільської ради, в якої нема грошей на його ремонт.

«Мостом користуються і франківські, і наші підприємці. Тож ремонт зробимо на благодійній основі – обговорювали це на минулому тижні», – сказав голова громади.

За словами посадовця, відремонтувати міст планують до кінця 2026 року.