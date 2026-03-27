Стелу облаштували у травні, а акти виконаних робіт підписали у вересні 2025 року

У Тернополі «Дзвін пам’яті» біля стели «Воїнам, загиблим за волю України» встановили за значно нижчою ціною, аніж було зазначено в тендерній угоді. У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET Тернопільська міська рада надіслала акти виконаних робіт. Згідно з цими даними, загальна вартість «Дзвону пам’яті» становить понад 645 тис. грн, тоді як у тендерній угоді на сайті Prozorro зазначалося, що підприємець виконає роботи за 820 тис. грн. Раніше ZAXID.NET аналізував кошторис і виявив, що ціни на деякі будматеріали були завищені втричі від ринкових.

Тендер на облаштування вежі зі дзвоном комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» оголосило 12 березня 2025 року, а 19 березня підписало угоду з переможцем – приватним підприємцем Віталієм Кульбою. Проєктно-кошторисну документацію за 37 тис. грн виготовило КП «Місто». В підписаній угоді Віталій Кульба оприлюднив загальний кошторис на проведення будівельних робіт та вартість закладених будматеріалів. Вартість самого дзвона становила майже 34 тис. грн. Виготовити його на замовлення мала львівська фірма.

У надісланому ZAXID.NET акті виконаних робіт вартість дзвону зменшилася на 9 тис. грн. Загалом, за нього заплатити 25 тис. грн, ще майже 3,5 тис. грн коштував його монтаж.

Вартість дзвону, зазначена в акті виконаних робіт

У попередньому кошторисі найбільше ціна була завищена на щебінь, пісок та бетону суміш. Наприклад, підприємець пропонував закупити щебінь за 2233 грн за м3. Ціна вказувалася із врахуванням ПДВ та без доставки будматеріалу. Водночас підприємства області у 2025 році продали 1 м3 щебеню за 600 грн без доставки. Фірма «Альянс Будівельників України» пропонувало щебінь фракційний 20-40 мм за ціною 308 грн за 1 м3. Націнка була також на пісок та бетонні суміші.

Однак в актуальному акті виконаних робіт не зазначили, об’єми та вартість використаних будматеріалів. Виконавець вказав загальну вартість облаштування залізобетонних фундаментів об’ємом до 5 м3 під стелу, а саме – 42,6 тис. грн.

Також знизилася і вартість гранітних плит. Наприклад, «Елемент по специфікації Ф1» у попередньому кошторисі вартував майже 7 тис. грн за штуку, а в акті виконаних робіт – 5,4 тис. грн. «Елемент по специфікації Ф2» коштував раніше 6,6 тис. грн, а після перегляду – 5,3 тис. грн. «Елемент по специфікації Ф3» – 39,2 тис. грн і 31,8 тис. грн відповідно.

Вартість гранітних плит знизили після перегляду кошторису

Додамо, що підприємець також після завершення усіх робіт надав 5 років гарантії на стелу «Дзвін пам’яті».

За даними Youсontrol, підприємець Віталій Кульба зареєстрований з 2002 року, займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, ландшафтними роботами, виробництвом бетонних розчинів. Бізнесмен не вперше укладає договори на виконання різних робіт з КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль». У 2025 році з ним уклали договорів на державні закупівлі на суму понад 6,3 млн гривень.