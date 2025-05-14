Вежу з дзвоном встановили біля стели «Воїнам, загиблим за волю України»

У Тернополі встановили Дзвін пам’яті біля стели «Воїнам, загиблим за волю України». Дзвін встановили в парку імені Тараса Шевченка, навпроти будівлі Тернопільської облради та ОВА. Тендер на облаштування вежі з дзвоном комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» оголосило 12 березня, а 19 березня підписало угоду з переможцем. За умовами тендеру на облаштування витратили 820 тис. грн з міського бюджету. Однак, аналізуючи кошторис ZAXID.NET з’ясував, що ціни на деякі будівельні матеріали завищені втричі від ринкових.

Вежу з бронзовим дзвоном мали встановити в архітектурний ансамбль композиції пам’яті загиблим воїнам до 30 червня, однак підрядник – підприємець Віталій Кульба роботи виконав швидше. Композицію проєкту та дизайн Дзвону пам’яті розробила матір загиблого 19-річного добровольця Миколи Курика Софія Курик, повідомили в «Суспільне.Тернопіль». Син тернополянки загинув 31 березня 2022 року, звільняючи Київщину. Ідея створити «Дзвін пам’яті» в Софії Курик з’явилась торік. За словами жінки, попередньо висота вежі мала бути 4 метри, однак потім її змінили і понизили.

Загалом на всі роботи витратили майже 820 тис. грн. Такий кошторис заклали під час оголошення тендеру на Prozorro. Проєктно-кошторисну документацію за 37 тис. грн виготовило КП «Місто». В підписаній угоді підприємець Віталій Кульба оприлюднив загальний кошторис на проведення будівельних робіт та вартість закладених будматеріалів. Вартість самого дзвона становить майже 34 тис. грн. Виготовила його на замовлення львівська фірма.

ZAXID.NET проаналізував деякі позиції будівельних матеріалів з кошторису. З’ясувалося, що вартість піску, щебеню, бетонної суміші завищена вдвічі, а то й втричі від ринкових цін. Наприклад, в кошторисі підприємця вказано, що щебінь без вказання марки чи фракції він закупить за 2233 грн за м3 (Тут і надалі ціни вказанні із врахуванням ПДВ та без доставки будматеріалу). Тоді як підприємства області продають тонну щебеню за 400 грн. А оскільки в 1 м3 є близько 1,4 тонни щебеню, то виходить, що за 1 м3 мали б заплатити щонайбільше 600 грн. Тернопільське підприємство «Гаї Розтоцькі Будівельні товари» пропонує щебінь за 327 грн за 1 м3, а щебінь фракцією 20-40 мм – за 512 грн за 1 м3. Тоді як вартість без довозу в кошторисі вказана – 2072 грн за 1 м3. Фірма «Альянс Будівельників України» пропонує щебінь фракційний 20-40 мм за ціною 308 грн за 1 м3.

Кошторис на будівництво вежі пам'яті - ціни на щебінь завищенні в кілька разів і вказані без ПДВ

Побідні марки і фракції щебеню закупила 14 травня через систему Prozorro одна з громад Вінниччини. За 1 тонну щебеню заплатили 600 грн. Націнка також є і на пісок, і на бетонні суміші. За кошторисом вартість піску природного становить – 1428 грн за 1 м3 з ПДВ і без довозу до місця поставки, адже в кошторисі ця позиція закладена в окрему ціну. В той час такий пісок ТОВ «Гаї Розтоцькі Будівельні товари» пропонує за 294 грн за 1 тонну, а за 1 м3 вартість становитиме – 411,6 грн. Ще одна фірма на Тернопільщині ТОВ «Весттрейд» пропонує пісок за 170 за 1 тонну (238 грн за 1 м3) Загалом лише на пісок для Вежі пам’яті витратили 17,5 тис. грн. Вартість готових бетонних сумішей теж завищена. За кошторисом позиція – суміш бетонна готова важка, клас бетону В15 морозостійка вартує 6840 за 1 м3. Тоді коли ТОВ «Ектабуд» пропонує найдорожчу бетонну суміш за 3200 грн за м3. Фірма «МК Бетон» відпускає бетон такої марки за 3030 грн за 1 м3. Загалом для облаштування цієї вежі закупили 7,5 м3, а заплатили за них 51,9 тис. грн. Щодо гранітних плит, якими облицювали Дзвін пам’яті, то їх реальну ринкову вартість точно дізнатися не можливо. Адже в кошторисі не вказано ні їх параметрів, ні специфіки, лише зазначені по шифрами «Елемент по специфікації Ф1, Ф2».

Підприємець після завершення усіх робіт надає 5 років гарантії.

За даними YouControl підприємець Віталій Кульба зареєстрований з 2002 року, та займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, ландшафтними роботами, виробництвом бетонних розчинів. Бізнесмен не вперше укладає договори на виконання різних робіт з КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль». У 2024 році з ним уклали договорів на державні закупівлі на суму понад 3,4 млн гривень, свідчать дані YouControl.