Вежа має доповнювати стелу «Воїнам, загиблим за волю України»

У тернопільському парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Степану Бандері міська влада планує встановити вежу з дзвоном пам'яті. Її побудують поруч з стелою «Воїнам, загиблим за волю України», яка розташована поруч з монументом. Загальна вартість робіт – понад 800 тис. грн. Комунальне підприємство міськради вже уклало договір з підрядником, повідомили в «20 хвилин».

Вежу з бронзовим дзвоном мають встановити в архітектурний ансамбль композиції пам’яті загиблим воїнам до 30 червня. Для цього замовник робіт, комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» 12 березня оголосило тендер в Prozorro. Вартість встановлення та облаштування вежі зі дзвоном становила 819 тис. грн. Того ж самого дня було визначено переможці – ним став приватний підприємець Віталій Кульба. Проєктно-кошторисну документацію за 37 тис. грн виготовило КП «Місто».

З переможцем-підрядником 19 березня підписали угоду. Згідно з договором, підприємець має встановити вежу до 30 червня 2025 року. Також біля вежі мають влаштувати зовнішнє освітлення та провести благоустрій і озеленення території після виконання робіт. Окрім того, підрядник має провести підготовчі роботи з ущільнення ґрунту та заливку фундаменту для вежі. Вежу облицюють гранітними плитами. Яка буде висота вже – наразі в документах не зазначено. Дзвін, який встановлять, буде з бронзи і вагою 120 кг. Вартість дзвона становить майже 34 тис. грн. Підприємець після завершення усіх робіт надає 5 років гарантії.

За даними YouControl підприємець Віталій Кульба зареєстрований з 2002 року, та займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, ландшафтними роботами, виробництвом бетонних розчинів. Бізнесмен не вперше укладає договори на виконання різних робіт з КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль». У 2024 році з ним уклали договорів на державні закупівлі на суму понад 3,4 млн гривень, свідчать дані YouControl.

Додамо, що стелу з іменами загиблих героїв у російсько-українській війні відкрили 3 вересня 2019 року. Її розширили та додали імена захисників, які загинули вже від початку повномасштабного вторгнення у 2024 році.