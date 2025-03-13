На цій земельній ділянці раніше дозволяли ставити пересувні цирки

Неподалік набережної тернопільського озера, поблизу парку ім. Тараса Шевченка планують збудувати дворівневий паркінг. Земельна ділянка розташована за адресою вул. Білецька, 11 і раніше тут дозволяли ставити шатро пересувних цирків. Наразі на асфальтованій ділянці облаштували безкоштовну автомобільну парковку.

Рішення про внесення земельної ділянки площею 0,9 га поруч з набережною ставу в перелік інвестиційно привабливих об’єктів прийняли 12 березня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Зараз там автостоянка, а раніше на ділянці дозволяли працювати пересувним циркам.

Наразі Тернопільська міська рада планує шукати інвестора для будівництва відкритого дворівневого паркінгу. За даними проєкту, в споруді також будуть передбачені приміщення для обслуговування автомобілів.

Під час засідання виконкому начальник управління стратегічного розвитку Тернополя Юрій Дейнека розповів, що земельна ділянка закріплена за комунальним підприємством «Об’єднання парків культури і відпочинку».

План-схема земельної ділянки, на якій побудують парковку

Члени виконкому Тернопільської міськради рішення підтримали одноголосно.