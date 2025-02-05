Будинок зведуть з поруч існючим комплексом

В Тернополі на вул. Микулинецькій розпочнуть нове будівництво багатоквартирного будинку за 470 млн грн. Дім матиме 8 поверхів і буде розрахований на 166 квартир. Його побудують на вул. Микулинецькій, 116. На виконавчому комітеті Тернопільської міськради 5 лютого затвердили проєктно-кошторисну документацію, необхідну для початку будівництва.

Згідно проєкту рішення, який оприлюднений на сайті Тернопільської міської ради, будівельна фірма подала технічні та економічні показники будівництва цього нового будинку. Дім матиме три секції будівництва. Згідно з кошторисною документацією, орієнтована вартість за цінами станом на квітень 2024 року, становить 470 млн 252 тис. грн.

Під час будівництва першої черги будівельники планують звести укриття та одну з трьох секцій. Дім розташовуватиметься на земельній ділянці площею 0,89 га. В будинку буде 166 квартир, серед них однокімнатних – 96, двокімнатних – 59, трикімнатних – 8 і чотирикімнатних – 3. Загальна площа приміщень нового багатоквартирного будинку становитиме – 10502 м2, з них площа житлових квартир – 6678 м2. Також в будинку будуть передбачені літні приміщення площею 380 м2. Біля дому буде автостоянка, яка попередньо розрахована на 69 паркомісць. Термін експлуатації – 100 років. Будинок планують звести за 7 місяців.

В пресслужбі Тернопільської міськради зазначили, що будинок будуватимуть для потреб ВПО. «Це житло зведуть в межах грантової програми від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) “Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України”. Фінансування передбачене договором про грант між НЕФКО та Тернопільською міською радою, який підписали 26 червня 2023 року», – повідомили в Тернопільській міськраді в середу, 5 лютого.

Додамо, що за адресою вул. Микулинецька, 116 в Тернополі вже ведеться будівництво житлового комплексу FREEDOM та «Рідний дім», який зводить будівельна фірма ARTE.Development. Орієнтовна вартість квадратного метра житла у цьому житловому комплексі становить – від 570 доларів.

За даними YouControl будівельна фірма ТОВ «АРТЕ-Девелопмент» заснована 13 років тому. Статутний капітал складає 76 тис. грн. Керує підприємством Роксолана Левченко. Засновник – тернополянин Володимир Михайлюк, який є бенефіціаром та учасником ще більше 10 будівельних фірм.