Будинок на Міцкевича, 8, за приміщення якого судилося ТОВ «Листопад Істейт»

Львівське ТОВ «Листопад Істейт», яке пов'язане із бізнесменом Ігорем Кривецьким, програло справу у Верховному Суді щодо будинку на Міцкевича, 8 відомому як Будинок книги або Шпрехера. Компанія вимагала визнати недійсним свідоцтво «Надр України», у власності яких й перебуває будівля, на 1865,9 м² приміщень загального користування й передати їх у спільну власність. Йдеться про коридори, підвали, горища й ліфти. Представники ТОВ «Листопад Істейт» заявляли, що у будинку є три житлові квартири, мешканцям яких «Надра України» можуть забороняти користуватися коридорами й ліфтами. Однак довести у суді цього не змогли. В опублікованій 20 вересня постанові Верховного Суду йдеться, що колегія суддів у складі Олексія Случа, Наталії Волковицької та Сергія Могила відхилила касаційну скаргу ТОВ «Листопад Істейт» й підтвердила рішення Господарського суду Львова.

Три роки судової тяганини

Судова тяганина за між ТОВ «Листопад Істейт» та ПрАТ Національна акціонерна компанія «Надра України» триває з 2021 року. Тоді «Листопад Істейт» звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом проти ПрАТ Національна акціонерна компанія «Надра України» Кабінету міністрів України й просив визнати незаконним свідоцтво на право власності 1865,9 м² приміщень на Міцкевича, 8. Документ 2013 року видала реєстраційна служба Львівського міського управління юстиції.

Зазначимо, що загальна площа будівлі становить 8273,8 м² і належить компанії «Надра України». Однак ТОВ «Листопад Істейт» володіє трьома квартирами в будинку (це 330 м² або ж 4% від загальної площі будівлі) й вважає, що ліфти, сходові клітки, дах та підвали не можна реєструвати як окремі нежитлові приміщення.

Господарський суд Львівської області 4 липня 2022 року задовольнив позов ТОВ «Листопад Істейт» й визнав недійсним право власності «Надра України» на приміщення спільного користування. Однак у травні 2023 року Верховний Суд скасував попередні рішення й відправив справу на новий розгляд. Він вважає, що суди не встановили, які саме права ТОВ «Листопад Істейт» порушили. Крім цього, Господарський суд не врахував, що «Листопад Істейт» придбав нерухомість на Міцкевича, 8 у 2014-2015 роках, вже коли «Надра України» користувалися приміщенням.

У березні 2024 року Господарський суд Львівської області знову визнав недійсним право власності ПрАТ «НАК «Надра України» на 1865,9 кв² у будинку на Міцкевича, 8. Суд зазначив, що в будівлі є кілька житлових квартир, тому вона її можна вважати житловою й вимоги «Листопад Істейт» обґрунтовані. «Надра України» не погодилися і звернулися до Західного апеляційного господарського суду зі скаргою. У «Надрах» розповідали, що хоч «Листопад Істейт» заявляє, що не може користуватися ліфтами, сходовими клітками, дахом, підвалом будівлі, однак це неправда. Колегія суддів у складі Наталії Кравчук, Бориса Плотніцького та Оксани Скрипчук 21 травня 2024 року задовольнила апеляційну скаргу НАК «Надра України» та постановила стягнути з «Листопад Істейт» 4,6 тис. грн судового збору. Відтак «Листопад Істейт» без успіху намагався оскаржити рішення у Верховному Суді.

Заяви про тиск на суддів

Через місяць після постанови на користь «Надра України», 20 червня 2024 року, Західний апеляційний суд організував брифінг, на якому повідомив про тиск каналу НТА на суддів. За словами керівниці відділу комунікацій суду Анни Ярмоли, за тиждень після ухвалення постанови, 28 травня о 10:30, до суду приїхала група працівників телеканалу НТА разом з чоловіком у військовій формі.

«Вони хотіли отримати коментар у суддів. Я повідомила, що постанову вже ухвалили, а її текст опублікують згодом, й запропонувала написати письмовий запит на ім'я судді-спікера. Журналісти відмовилися й сказали, що вже подавали клопотання про коментар. У канцелярії цього не підтвердили», – сказала Анна Ярмола.

Вона розповіла, що НТА почали приходити додому до суддів, їхніх рідних, а в сусідів вимагали будь-який компромат.

«О 5 ранку 7 червня група невідомих перелізла через паркан багатоквартирного будинку, де проживає член колегії Борис Плотніцький і обклеїла всі під'їзди провокативними листівками. Мешканці будинку зірвали листівки й не повідомили про це Плотніцького. Він дізнався про це через тиждень й отримав записи з камер. Не можемо стверджувати однозначно, але усний запит журналістів НТА і хуліганські дії людей на відео наводять на думку, що вони діяли спільно», – говорить Анна Ярмола.

Двері будинку, в якому мешкає суддя Борис Плотніцький

Суддя-спікер Західного апеляційного суду Максим Желік розповів що судді вже звернулися до Вищої ради правосуддя, Офісу генпрокурора та поліції. Він зазначив, що журналісти не приходили на засідання під час розгляду справи.

«Ми запросили НТА на пресконференцію. Їхня відсутність ще раз підкреслює однобічність ситуації», – сказав Максим Желік.

У заяві до поліції за 18 червня судді Бориса Плотніцького також йдеться, що невідомий погрожував йому ножем. Додамо, що суддя Плотніцький 15 серпня звільнився з посади.

У липні телеканал НТА опублікував сюжет, в якому заявив, що ніхто не попередив про пресконференцію його працівників. У сюжеті йдеться, що у будинку є 10 приватизованих квартир, хоч насправді лише три. За словами працівників телеканалу, в будинку мешкають військові й вони тепер не зможуть ремонтувати горище та сходи.

Вища рада правосуддя відреагувала інцидент й звернулася до Офісу генпрокурора розслідувати справу за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Сторони конфлікту

ПрАТ Національна акціонерна компанія «Надра України», яка має право власності на будинок на Міцкевича, 8, зареєстроване у Києві 2000 року й займається нафтогазовидобутком та геологорозвідкою. Згідно з аналітичним порталом YouControl, з 2019 року головою правління є 43-річний Тарас Кузьмич. ZAXID.NET звертався за коментарем до «Надр України», але там зазначили, що не коментуватимуть рішень суду.

ТОВ «Листопад Істейт», яке судилося за спільні приміщення, зареєстроване у 2014 році в Одесі й займається наданням нерухомості в оренду. У 2018 році, компанія перереєструвалася у Львові. Того ж року власником бізнесу став Роман Височанський з села Мохнате Турківського району. Директором «Листопад Істейт» є Роман Кударенко.

29-річний Роман Височанський також є власником ТОВ «Печерськ Істейт», Хоростківського спиртового заводу, ТОВ «Західна етанольна група», ТОВ «Біогаз енерджі Тернопіль», ПАТ «Львівський іподром», ТОВ «Біогаз енерджі» тощо. Його мама, Надія Височанська, є депутаткою Турківської районної ради, а батько, Володимир Височанський, давній бізнес-партнер бізнесмена та колишнього депутата партії «Свобода» Ігоря Кривецького. До 2017 року Кривецькому належала частка у власності НТА. ZAXID.NET 2014 року розповідав, що Володимир Височанський був директором ТОВ «Узлісся», яке належить Кривецькому. Саме у власності цієї компанії перебуває готельно-відпочинковий комплекс Edem Resort у селі Стрілки. Зазначимо, що 51-річний Ігор Кривецький також, як і Роман та Володимир Височанські, народився у селі Мохнате Турківського району.

У 2017 році Роман Височанський був гостем ефіру НТА як юрист скандальної львівської ГО «Розвиток громади».

Після заяв суддів про тиск від працівників НТА ZAXID.NET намагався поспілкуватися з Романом Височанським, який запропонував при зустрічі розповісти про справу з будинком на Міцкевича, 8. Однак згодом він перестав відповідати на повідомлення.

Будівлю на Міцкевича, 8 називають будинком Шпрехера або ж Будинком Книги. Споруду звели у 1912-1921 роках у стилі неокласицизму за проєктом польського архітектора Фердинанда Касслера. Семиповерховий будинок вважають першим львівським хмарочосом. Також він належить до об'єкта спадщини ЮНЕСКО та реєстру пам'яток архітектури місцевого значення. Зараз на Міцкевича, 8 працюють офіси та магазини.