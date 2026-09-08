Підліток працював на меблевому виробництві, де загинув

У понеділок, 7 вересня, у селі Утішків Красненської громади на меблевому виробництві ТзОВ «Бусол» загинув 17-річний підліток, якого затягнуло в пресувальний верстат.

За даними поліції та прокуратури Львівщини, близько 17:30 під час виконання робіт у меблевому цеху 17-річного жителя Красного затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих травм він помер на місці.

«Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці», – повідомили в прокуратурі.

Через порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини зареєстрували кримінальне провадження (ч. 2 ст. 271 ККУ). Правоохоронці не розголошують подробиць. За даними ZAXID.NET, трагедія сталася у селі Утішків на меблевому виробництві ТзОВ «Бусол».

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За інформацією YouControl, ТзОВ «Бусол» зареєстроване понад 31 рік тому у Буську. Фірма займається виготовленням матраців та меблів. Власником є мешканець селища Красне Роман Пришляк.