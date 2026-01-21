Трагічний випадок стався на виробництві на вул. Луганській, 10

У середу, 21 січня, на виробництві надмогильних пам'ятників на вул. Луганській, 10 у Львові загинув робітник. Ще одного з травмами госпіталізували до лікарні.

Трагічний випадок стався близько 16:00. Під час розвантаження гранітних плит на виробництві одна з плит впала, 72-річний працівник отримав травми та загинув. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в обласній прокуратурі та поліції. Постраждав ще один робітник, його госпіталізували. За даними ZAXID.NET з власних джерел, трагічний інцидент стався на вул. Луганській, 10, де розташована компанія, що виробляє надмогильні пам’ятники.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що 50-річного постраждалого доправили до лікарні з попереднім діагнозом – закрита черпно-мозкова травма та забій грудної клітки.