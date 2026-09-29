Суддю Андрія Леонова у 2018 році викрили на хабарі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду Дніпра Андрія Леонова, який три роки уникав увʼязнення. Про це у вівторок, 29 вересня, повідомили на сайті НАБУ.

Як повідомили в НАБУ, у травні 2018 року суддю викрили на вимаганні 30 тис. доларів хабаря.

«За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними проєкту «ВАКС вирішив», суддя Леонов хабар обіцяв визнати ФГ «Дар» потерпілим, швидше розглянути справу та призначити обвинуваченому покарання, не повʼязане з позбавленням волі. За даними проєкту, обвинувачений не був причетний до рейдерства, а його використали для перереєстрації майна господарства на іншу людину. Після передачі частини хабаря правоохоронці затримали суддю у його кабінеті.

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У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Андрія Леонова винним у вимаганні та одержанні частини хабаря. Його засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років.

Проте Леонов не зʼявився на оголошення вироку та розгляд апеляції. У червні 2023 року його оголосили в розшук. Протягом трьох років Леонов переховувався у таємних приміщеннях, уникав скупчення людей, обирав малолюдні маршрути, змінював автомобілі та номери, а також пересувався на двоколісному транспорті. Крім того, для конспірації екссуддя вдягав форму Національної поліції України. Наразі засудженого вже доставили до слідчого ізолятора.