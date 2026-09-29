У Тернополі суд оштрафував пенсіонера, який викрав особисті речі жінки на місці ДТП. Аварія сталася в селі Гаї Шевченківські. Поки постраждалі з’ясовували обставини ДТП, обвинувачений скористався моментом і вкрав рюкзак з парфумами та золотими сережками. Суд призначив йому штраф.

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Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 14 вересня, аварія сталася 24 липня 2025 року близько 13:30 на вул. Тернопільській бічній в селі Гаї Шевченківські. Обвинувачений Михайло Кадар перебував на місці події. Чоловік переконався, що за ним ніхто не спостерігає, та викрав рюкзак потерпілої, який після ДПТ лежав на узбіччі.

У рюкзаку були екшен-камера вартістю понад 13 тис. грн, парфуми Gucci Flora Gorgeous Orchid вартістю 2,5 тис. грн, парфуми Jimmy Choo вартістю 1,5 тис. грн, золоті сережки вартістю 12 тис. грн та складний ніж Magura вартістю 1,3 тис. грн. Загалом обвинувачений викрав майна на понад 33 тис. грн, після чого зник з місця ДТП. У суді він визнав свою вину.

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Тернопільський міськрайонний суд визнав Михайла Кадара винним в кримінальному правопорушенні та призначив йому (за умовами угоди з потерпілою) штраф у розмірі 51 тис. грн. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.