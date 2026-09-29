Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року

У вівторок, 29 вересня, Володимир Зеленський повідомив про намір Бельгії передати Україні до кінця 2026 року три винищувачі F-16.

«Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою», – написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент також повідомив, що Україна отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінову поставку боєприпасів для F-16.

«Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя», – написав президент України.

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F-16 Fighting Falcon – американський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Літак здатний виконувати широкий спектр завдань, зокрема застосовуватися для повітряного бою, протиповітряної оборони та ураження наземних цілей. F-16 має високу маневровість і може використовувати різноманітне озброєння: ракети «повітря – повітря», протирадіолокаційні ракети та керовані авіабомби. Крім того, F-16 оснащений вбудованою 20-мм авіаційною гарматою M61A1 Vulcan.

Вартість F-16 залежить від модифікації та комплектації – від 30 млн до сотень мільйонів доларів.

Україна вже отримувала F-16 від Данії, Нідерландів та Норвегії. Бельгія раніше зобовʼязалася передати Україні чотири літаки F-16 у 2025–2026 роках, однак постачання затрималося. У червні 2026 року міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив про намір країни передати Україні сім F-16 до кінця року: чотири з них – для запчастин, три – готові до виконання місій у небі.

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Додамо, що 29 липня 2026 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що винищувач F-16 зазнав авіакатастрофи на одному з напрямків фронту. Пілот літака успішно катапультувався. Це пʼятий винищувач F-16, втрату якого Україна підтвердила офіційно.