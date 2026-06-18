На озброєнні в Бельгії перебуває 53 винищувачі F-16

Бельгія ухвалила рішення передати Україні більше винищувачів F-16, аніж планувала раніше. Уряду також висунуть пропозицію передати на потреби Сил оборони всі наявні в Бельгії літаки цього типу, повідомив 18 червня міністр оборони Тео Франкен, передає «Європейська правда».

Під час спілкування з журналістами перед зустріччю міністрів НАТО у Брюсселі міністр розповів про плани постачання винищувачів F-16 до ЗСУ. Він повідомив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати більше винищувачів цього типу, аніж обіцяла раніше.

«Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії», – повідомив Тео Франкен.

Нагадаємо, раніше Бельгія планувала передати Україні лише чотири винищувачі F-16, які мали б використати як донорів запчастин для інших літаків. Країна пообіцяла передати літаки-донори у 2025-2026 роках, проте наразі публічної інформації про їхню передачу не було.

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Тео Франкен також сказав, що міністерство оборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань для України, проте не уточнив, про що йдеться. Водночас він висунув пропозицію передати усі наявні у країні винищувачі F-16 Україні.

«Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки – і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати», – повідомив міністр.

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Нагадаємо, у травні бельгійські ЗМІ поширили інформацію про те, що Бельгія планує поставити всі свої F-16 Україні до 2029 року. За даними Le Vif, у 2026 році країна передасть сім літаків, у 2027 році – пʼять літаків, 14 – у 2028 році та 27 у 2029 році. Загалом це 53 винищувачі.

До слова, у березні бельгійський суспільний мовник VRT повідомив, що Україна за два роки так і не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які раніше пообіцяла передати Бельгія. У міністерстві оборони країни тоді заявили, що Україна не отримала винищувачі через затримку з постачаннями нових F-35 до Бельгії.