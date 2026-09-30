Новим командиром 80 бригади став Дмитро Савон

Новим командиром 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади призначили полковника Дмитра Савона. Він змінив на цій посаді Михайла Кураха, який пішов на підвищення. Про це 30 вересня повідомила військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова. Цю інформацію також підтвердили ZAXID.NET у пресслужбі бригади.

Дмитро Савон у війську з 2001 року. Він був командиром 1-го батальйону 80 бригади, учасником вдалої операції витіснення росіян з села Кліщіївка біля Бахмута у 2023 році.

Згодом Дмитро Савон став заступником комбрига Еміля Ішкулова. А потім і Павла Розлача, вже у час Курської операції.

Свого Дмитро Савон він пройшов низку міжнародних навчань і курс MDMP ( системний алгоритм планування операцій в армії США та країнах Альянсу).

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«Те, як поважають Савона його підлеглі у 80-ці – не часте явище у війську. Є одна не дуже позитивна риса у нього (як каже сам Дмитро): він занадто людяний і добрий», – прокоментувала призначення Юлія Кирієнко-Мерінова.

Полковник Михайло Курах командував 80 ОДШБр з 2025 до вересня 2026 року. Він залишив посаду у зв’язку з підвищенням (став начальником штабу 8 корпусу ДШВ).