Синоптики оголосили ІІ помаранчевий рівень небезпечності

У ніч на 1 жовтня в Івано-Франківську очікують до -5°. Синоптики оголосили ІІ помаранчевий рівень небезпечності.

Про стихійне метеорологічне явище в регіоні повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

«Уночі та вранці 30 вересня, 1 жовтня по місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі 0–5°С», – зазначили в гідрометцентрі.

У середу, 30 вересня, на Прикарпатті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний 3–8 м/с, а температура повітря вдень 17–22° С, на високогір’ї – 8–13°С.

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Прогноз погоди на тиждень в Івано-Франківську

Нагадаємо, 22 вересня на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря опустилася до -1°C, а за два дні до цього в Івано-Франківську зафіксували температурний рекорд +28,6⁰ С.