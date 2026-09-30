Синоптики попередили про сильні заморозки в Івано-Франківську та області
Температура опуститься до -5°
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У ніч на 1 жовтня в Івано-Франківську очікують до -5°. Синоптики оголосили ІІ помаранчевий рівень небезпечності.
Про стихійне метеорологічне явище в регіоні повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.
«Уночі та вранці 30 вересня, 1 жовтня по місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі 0–5°С», – зазначили в гідрометцентрі.
У середу, 30 вересня, на Прикарпатті прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний 3–8 м/с, а температура повітря вдень 17–22° С, на високогір’ї – 8–13°С.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Прогноз погоди на тиждень в Івано-Франківську
Нагадаємо, 22 вересня на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря опустилася до -1°C, а за два дні до цього в Івано-Франківську зафіксували температурний рекорд +28,6⁰ С.