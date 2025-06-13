Рекрутинговий центр розташований на площі Ринок,2

У Львові відкрили рекрутинговий центр 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Саме тут охочі можуть дізнатися більше про службу і вакансії у цій бригаді, безпосередньо поспілкуватися з військовими, отримати інформацію та долучитися до оборони України.



Як повідомили у п’ятницю, 13 червня, у Львівській міськраді, центр рекрутингу відкрили у співпраці з мерією на площі Ринок, 2 (вхід з боку вулиці Ставропігійської).

Це перший рекрутинговий центр 80-ї бригади в Україні, адже саме Львів є місцем базування галицьких десантників.



«Для мене велика честь сьогодні передати цей рекрутинговий центр командиру 80-ї бригади для того, щоб вони тут могли спілкуватися з львів’янами і мешканцями з інших міст, могли шукати близьких по духу людей для захисту нашої держави. Це більше просвітницька робота – сюди можна прийти і зрозуміти, що це за бригада, які є вакансії, і люди, які воюють, розкажуть про все, як є насправді», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

«Дякую громаді міста за те, що надали таку можливість. Це дуже важливо для нашої бригади, адже це ще один крок бути ближчими до людей, розповісти про себе і знайти тих, хто готовий пліч-о-пліч боронити нашу країну від ворога», – зауважив командир 80 бригади полковник Михайло Курах.

До центру рекрутингу можна прийти та поспілкуватись з рекрутами, отримати інформацію, дізнатись про всі актуальні вакансії у бригаді та приєднатись до боротьби з ворогом: запрошують вмотивованих добровольців, які готові боронити країну разом з кращими воїнами, маючи сучасну зброю та екіпірування, а також навчання з найдосвідченішими інструкторами.

Відкриття рекрутингового центру 80 бригади

«Це як альтернатива ТЦК – можна прийти до нас і отримати всю необхідну інформацію військову службу, про вакантні посади і знайти свій шлях у військовій справі. Наша бригада з 2014 року бере участь у відсічі збройної агресії російської федерації, має великий досвід як на сході України, так і на півдні, в обороні Києва, у контрнаступальній операції у звільненні Харківщини – тобто це десятирічний бойовий досвід і бойові командири, які завжди приходять на допомогу», – розповів начальник відділення рекрутингу 80-ї бригади майор Ярослав Копоть.

Наразі 80 бригада потребує фахівців різноманітних спеціальностей: стрільці, снайпери, гранатометники, кулеметники, оператори РЕБ та БПЛА, зв’язківці, штурмовики, медики, водії. Ключовою вимогою є вмотивованість боронити свою країну від ворога, зазначають військові.

Центр рекрутингу працюватиме в робочі дні – з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00. Контактний телефон: 068 9160028.