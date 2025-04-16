Добровольці до 25 років можуть долучитися до бойових бригад ДПСУ

В добровольців від 18 до 24 років з’явилася можливість долучитися до лав ДПСУ за програмою «Контракт 18-24». Про це повідомив у середу, 16 квітня, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Під час брифінгу для «Укрінформу» посадовець розповів, що наразі в ДПСУ є можливість мобілізувати охочих без залучення ТЦК та СП. Крім того, Держприкордонслужба розпочала набір молоді за програмою «Контракт 18-24».

Добровольці до 24 років можуть долучитися до бойових бригад – зокрема, йдеться про Харківський та Сумський прикордонні загони, а також бригади «Форпост», «Гарт», «Сталевий Кордон», «Помста» та інші, які перебувають на фронті.

За словами Андрія Демченка, у ДПСУ є потреба в долученні добровольців, тому також проводиться робота з ТЦК та СП. Крім того, наразі прикордонники формують і розвивають підрозділи розвідувально-ударних комплексів БпЛА.

Нагадаємо, 11 лютого 2025 року міністерство оборони України повідомило про початок прийому заявок на спеціальні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракти, розраховані на один рік, передбачають низку пільг та винагород.

Добровольці за контрактом можуть долучитися до понад 17 бойових бригад ЗСУ, НГУ та ДПСУ. Подати заявку на укладення однорічного контракту можна в застосунку «Резерв+», на сайті 18-24.army.gov.ua чи звернутись безпосередньо до бригад та центрів рекрутингу.

Загальний річний дохід від однорічного контракту для добровольців віком від 18 до 24 років може сягати 2 млн грн. Після закінчення контракту військовий також зможе вільно виїжджати за кордон, оформити пільгову іпотеку з «нульовою» ставкою, вступити у виші за квотами та коштом держави тощо.