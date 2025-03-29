Наразі Вероніка з побратимами проходить посилену підготовку

В Україні перша дівчина уклала контракт «18-24», який передбачає добровільний вступ на військову службу терміном на один рік. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в суботу, 29 березня.

Як йдеться, 21-річна Вероніка долучилась до 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. Дівчина розповіла, що рідні дізналися про її рішення стати до лав ЗСУ за півтори доби до початку підготовки.

Дівчини зауважує, що має медичну освіту і зможе принести користь у війську. Також вона впевнена, що воювати може кожен і кожна.

Наразі Вероніка з побратимами проходить посилену підготовку, після чого їх відправлять на фронт. Найважчим випробуванням для дівчини стала фізична підготовка.

«Бігали ми і в броніку, і без броніка. І все на час», – пояснює військова.

Вона додає, що хлопці в бригаді ставляться до неї добре, на рівних. В окремих випадках – допомагають, якщо складно, та пояснюють.

Нагадаємо, обов’язковою умовою однорічного контракту «18-24» є безпосередня участь військового у бойових діях не менше ніж 6 місяців.

Добровольці можуть потрапити на службу до 17 бойових бригад ЗСУ та Нацгвардії. Подати заявку на укладення однорічного контракту можна в застосунку «Резерв+», на сайті 18-24.army.gov.ua чи звернутись безпосередньо до бригад та центрів рекрутингу.

Загальний річний дохід від однорічного контракту для добровольців віком від 18 до 24 років може сягати 2 млн грн. Після закінчення контракту військовий також зможе вільно виїжджати за кордон, оформити пільгову іпотеку з «нульовою» ставкою, вступити у виші за квотами та за рахунок держави тощо.