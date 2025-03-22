Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь військовослужбовця у бойових діях

Проєкт «Контракт 18-24» невдовзі розшириться на інші бригади Збройних сил України та Національної гвардії. До нього приєднаються ще 11 бригад, повідомив заступник керівника Офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса 21 березня.

Молоді українці, які бажають вступити на військову службу за однорічним контрактом, зможуть також долучитися до:

3-ї окремої штурмової бригади;

24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила;

30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького;

93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»;

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади;

36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39-ї окремої бригади берегової оборони;

25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади;

80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

До програми також приєднаються два підрозділи Національної гвардії:

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

13-та бригада оперативного призначення «Хартія».

Що відомо про «Контракт 18-24»

У лютому міністерство оборони України почало прийом заявок на однорічні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь військовослужбовця у бойових діях не менше ніж 6 місяців протягом дії контракту на посадах:

ВОС 100 – стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

ВОС 102, ВОС 103 – помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

ВОС 106 – розвідник, старший розвідник.

Перед направленням до зони бойових дій кожен військовослужбовець зобов’язаний пройти посилену підготовку тривалістю 73 дні.

Добровольці можуть потрапити на службу до кількох бойових бригад, а саме:

72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців;

95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ;

38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ;

28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ;

10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»;

92-ї окремої штурмової бригади.

У межах контракту добровольці отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ (200 тис. грн – після укладення контракту, 300 тис. грн – під час служби в частині, 500 тис. грн – по завершенню контракту), грошове забезпечення та інші бойові виплати. Після закінчення контракту військовий зможе вільно виїжджати за кордон, оформити пільгову іпотеку з «нульовою» ставкою тощо.

Охочі укласти контракт можуть подати заявку в застосунку «Резерв+», на сайті 18-24.army.gov.ua, а також звернутись безпосередньо до бригад та центрів рекрутингу.

Більш детально про проєкт «Контракт 18-24» можна прочитати за посиланням.