Українські військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть здобувати вищу освіту паралельно зі службою в Збройних силах. Про це у вівторок, 18 березня, повідомили міністр оборони Рустем Умєров та пресслужба відомства.

Як йдеться, міністерство розробило доповнення до пункту 173 Положення про проходження військової служби, що дає змогу контрактникам та призовникам віком від 18 до 25 років навчатися в закладах вищої освіти.

Військові, які бажають продовжити навчання у ЗВО без відриву від військової служби, повинні будуть отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Це рішення оформлюватимуть наказом по військовій частині. Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов’язків за займаною посадою, зазначають в міноборони.

«Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом “Контракт 18-24”. Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті», – пояснив Рустем Умєров.

Проєкт уже схвалили в Кабінеті міністрів. Невдовзі його має підписати президент.

Нагадаємо, раніше здобувати вищу освіту під час несення служби могли лише військові рядового, сержантського та старшинського складу, які продовжували службу за новим контрактом, та офіцери, які здобули вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін, рівний тривалості навчання.

Що відомо про «Контракт 18-24»

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку однорічних спеціальних контрактів для добровольців до 25 років.

Уже 11 лютого міністерство оборони оголосило початок прийому заявок на спецконтракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Повідомлялось, що в межах спецконтракту добровольці отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ, грошове забезпечення та інші бойові виплати. Окрім того, молоді військовослужбовці отримають різноманітні соціальні пільги.

Добровольці можуть потрапити на службу до кількох бойових бригад, а саме:

72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців,

95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ,

38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ,

28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ,

10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»,

92-ї окремої штурмової бригади.

Охочі укласти контракт можуть подати заявку в застосунку «Резерв+», на сайті 18-24.army.gov.ua, а також звернутись безпосередньо до бригад та центрів рекрутингу.

Детальніше про проєкт «Контракт 18-24» можна прочитати за посиланням.