Військовослужбовці склали присягу в Коломиї Івано-Франківської області

Перші військовослужбовці-добровольці до 25 років склали присягу в прикарпатській 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ ЗСУ за спеціальним контрактом, запровадженим на початку лютого. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ у неділю, 9 березня.

«Перші військовослужбовці за контрактом "18-24" склали присягу у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ. Хлопці зробили свідомий вибір і довели свою вірність українському народові», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Добровольці склали присягу в Коломиї на Івано-Франківщині, де розташований головний офіс 10 ОГШБр. У пресслужбі бригади повідомили, що військових, які підписали спецконтракт, привітав мер Коломиї Богдан Станіславський, який оголосив, що кожен чоловік від 18 до 25 років, який укладе «Контракт 18-24» з 10 ОГШБр «Едельвейс», отримає додаткову фінансову підтримку у розмірі 30 тис. гривень для придбання необхідної амуніції.

Зазначається, що на добровольців, які склали присягу, очікують навчання та випробування. Скільки саме чоловіків від 18 до 25 років склали присягу, у пресслужбі Сухопутних військ не уточнили.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку однорічних контрактів для добровольців до 25 років, які передбачають пільги та виплати до 2 млн грн на рік. Вже 11 лютого міноборони повідомило про початок прийому заявок на спеціальні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Детальніше про контракт можна прочитати тут.