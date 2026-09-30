Вдень погода буде комфортною та теплою

У четвер, 1 жовтня, у Львові та області прогнозують нічні заморозки, але вдень погода буде комфортною та теплою. Про це повідомили синоптики Львівського гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 1 жовтня погоду визначатиме південна периферія антициклону з центром над Фінською затокою.

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Прогноз погоди на Львівщині: очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 1–6°C тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–2°С. Вдень позначки термометрів показуватимуть комфортні 17–22°С тепла.

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Прогноз погоди у Львові: 1 жовтня у місті також буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозок 0–2°С. Вдень погода буде доволі комфортною – 18–20°С тепла.

Раніше синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 жовтня по областях та назвали дату, коли прийде різке похолодання.

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