На фото Ю Йон-ха під час відвідування полонених північнокорейців в Україні в лютому 2025 року

Південна Корея не давала обіцянок щодо військової допомоги Україні в обмін на передачу двох полонених північнокорейських солдатів. Про це 30 вересня заявив південнокорейський депутат Ю Йон-ха з посиланням на розвідку країни, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, Україна не висувала жодних умов щодо передачі двох військових з КНДР, яких ЗСУ захопили у полон у Курській області в січні 2025 року.

Reuters нагадує, що 23 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейців.

Сеул вимагав від Києва вибачень за розголошення цієї передачі, звинувативши Україну в порушенні угоди про конфіденційність. Київ своєю чергою заперечив існування такої домовленості.

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Ю Йон-ха заявив, що Україна досі не перепросила й не висловила жалю з приводу розголошення конфіденційної інформації. У Києві заперечують існування будь-якої угоди про конфіденційність.

За словами депутата, Зеленський міг оголосити про передачу, сподіваючись підняти в Південній Кореї підтримку постачання зброї Україні.

Південна Корея, великий виробник озброєнь, попри тиск деяких західних країн та Києва досі обмежується нелетальною допомогою, зокрема обладнанням для розмінування.

За даними депутата Юн Кун-йона, солдатів з КНДР передали Південній Кореї в середині вересня. У них немає проблем зі здоров’ям.

Очікується, що вони пройдуть допит та перевірку на безпеку, перш ніж південнокорейська влада вирішить, чи надавати їм захист і розпочинати процес переселення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 вересня повідомив, що в Росії вже перебувають понад 8 тис. північнокорейських військових, і росіяни планують залучити до своєї армії ще 10 тисяч. За його словами, КНДР дозволяє залучати своїх військових до російської армії в обмін на технології.