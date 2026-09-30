Еміля Ішкулова підвищили у військовому званні

Президент Володимир Зеленський підвищив у військовому званні командира 11-го армійського корпусу ЗСУ Еміля Ішкулова. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу Президента у середу, 30 вересня.

Відповідно до указу Володимира Зеленського, 39-річному командиру 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ присвоїли звання бригадного генерала.

Більше про Еміля Ішкулова

Еміль Ішкулов народився 6 червня 1987 року в Таджикистані. Коли йому було 5 років, родина переїхала до Скадовська на Херсонщині. У 2009 році Еміль Ішкулов закінчив Інститут сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів» (1 вересня 2009 року інститут реорганізували в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка згодом стала Національною академією сухопутних військ). Після навчання його призначили командиром парашутно-десантного взводу 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

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У 2022–2024 роках Еміль Ішкулов був командиром 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Наприкінці липня 2024 року стало відомо, що тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив Ішкулова з посади командира бригади. За даними «Української правди», причиною звільнення стала відмова Ішкулова виконувати завдання, яке було неспівмірне із силами очолюваної ним бригади.

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Водночас Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що Еміля Ішкулова насправді підвищать. Згодом Ішкулова призначили заступником командира 7-го корпусу ДШВ. У серпні 2026 року стало відомо, що Ішкулов очолить 11-й армійський корпус Сухопутних військ. Військовий є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького – нагороджений орденами I, II та III ступенів.