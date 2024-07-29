Десантники у відеозверненні зазначають, що Ішкулов детально планує всі операції та дбає про життя кожного бійця, тож вони підтримують його

Командири батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ виступили проти зняття з посади командира бригади Еміля Ішкулова. Відповідне відео поширюється у соцмережах, зокрема, його у мережі X опублікував український громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко у понеділок, 29 липня.

За даними «Української правди», причина звільнення полягає в тому, що Ішкулов відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

У відео командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї бригади звертаються до президента України, Головнокомандувача ЗСУ та командувача десантно-штурмових військ. Вони називають Еміля Ішкулова професійним військовим.

«Ми – воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою. Брали участь в контрнаступі на Харківщині, тримали місто Бахмут та звільнили Кліщіївку. Ми ніколи не давали задню та виконували сумлінно бойові завдання. Але, на жаль, настав час коли ми вимушені вийти в публічну площину. Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів», – говорять у зверненні захисники.

Десантники у відеозверненні зазначають, що Ішкулов детально планує всі операції та дбає про життя кожного бійця, тож вони підтримують його.

«Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича, під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова», – наголошують десантники.

Зазначимо, Еміль Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022 року. До цього служив у 25-ій та 81-ій бригадах. Еміль Ішкулов нагороджений орденами Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні».