Бійці заявили про підтримку командиру бригади Іванові Голішевському

Бійці батальйону безпілотних авіаційних систем «Рарог» 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила виступили проти зняття з посади командира бригади, Героя України полковника Івана Голішевського. Про це йдеться у відеозверненні до президента, поширеному в Telegram-каналі батальйону 15 липня. Кілька днів тому з’явилася інформація, що полковника Івана Голішевського знімають з посади через ситуацію в Часовому Яру.

У відео бійці заявили, що Іван Голішевський є компетентним офіцером, бойовим командиром та справжнім лідером 24 бригади та назвали рішення щодо можливого зняття його з посади великою помилкою.

«На сьогоднішній день Івана Голішевського планують усунути з посади командира бригада через те, що не повів у м’ясні штурми бригаду без належної укомплектованості. Тим самим відмовився від стратегії Російської Федерації. Людський ресурс на сьогоднішній день – це найцінніше, що в нас є», – cказав комбат «Рарогу» з позивним «Хасан».

Бійці батальйону також наголосили, що Іван Голішевський є прикладом для них і йому небайдужа доля солдатів.

«Вважаємо дане ганебне рішення прямим саботажем з боку командування», – наголосив інший боєць.

«Звільнення з посади такого бойового командира – це постріл собі в ногу, оркам на радість», – додав інший військовий.

Кілька днів тому журналістка Анна Калюжна з посиланням на заступника командира 206 батальйону 24 бригади Романа Кулика повідомила, що комбрига Івана Голішевського знімають з посади через ситуацію в місті Часів Яр на Донеччині, «де бригаді нарізаються фантастичні задачі, а командири, які намагаються виходити з реалій, а не фантазії, знімаються».

36-річний Іван Голішевський є командиром 24 бригади з вересня 2022 року. ZAXID.NET наразі не вдалося отримати офіційний коментар керівництва бригади щодо ситуації з його можливою відставкою. Звання Героя України Іван Голішевський отримав у серпні 2022 року, коли перебував на посаді командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. Його батальйон ефективно стримував ворога на луганському напрямку та не дав росіянам розвинути наступ.