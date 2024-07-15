Бійці 24 бригади виступили проти зняття комбрига Івана Голішевського
Військові батальйону «Рарог» записали відеозвернення до президента
Бійці батальйону безпілотних авіаційних систем «Рарог» 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила виступили проти зняття з посади командира бригади, Героя України полковника Івана Голішевського. Про це йдеться у відеозверненні до президента, поширеному в Telegram-каналі батальйону 15 липня. Кілька днів тому з’явилася інформація, що полковника Івана Голішевського знімають з посади через ситуацію в Часовому Яру.
У відео бійці заявили, що Іван Голішевський є компетентним офіцером, бойовим командиром та справжнім лідером 24 бригади та назвали рішення щодо можливого зняття його з посади великою помилкою.
«На сьогоднішній день Івана Голішевського планують усунути з посади командира бригада через те, що не повів у м’ясні штурми бригаду без належної укомплектованості. Тим самим відмовився від стратегії Російської Федерації. Людський ресурс на сьогоднішній день – це найцінніше, що в нас є», – cказав комбат «Рарогу» з позивним «Хасан».
Бійці батальйону також наголосили, що Іван Голішевський є прикладом для них і йому небайдужа доля солдатів.
«Вважаємо дане ганебне рішення прямим саботажем з боку командування», – наголосив інший боєць.
«Звільнення з посади такого бойового командира – це постріл собі в ногу, оркам на радість», – додав інший військовий.
Кілька днів тому журналістка Анна Калюжна з посиланням на заступника командира 206 батальйону 24 бригади Романа Кулика повідомила, що комбрига Івана Голішевського знімають з посади через ситуацію в місті Часів Яр на Донеччині, «де бригаді нарізаються фантастичні задачі, а командири, які намагаються виходити з реалій, а не фантазії, знімаються».
36-річний Іван Голішевський є командиром 24 бригади з вересня 2022 року. ZAXID.NET наразі не вдалося отримати офіційний коментар керівництва бригади щодо ситуації з його можливою відставкою. Звання Героя України Іван Голішевський отримав у серпні 2022 року, коли перебував на посаді командира 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. Його батальйон ефективно стримував ворога на луганському напрямку та не дав росіянам розвинути наступ.