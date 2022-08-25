Батальйон під командуванням Івана Голішевського (ліворуч) ефективно стримує росіян на своїй ділянці фронту

Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» та присвоїв звання Героя України командиру 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, підполковнику Івану Голішевському.

Про вручення нагороди військовому повідомила прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Як зазначають військові, батальйон, яким командує 34-річний підполковник Іван Голішевський, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії тримає оборону на Луганському напрямку. Бійці підрозділу стримують набагато більші сили ворога, завдаючи йому безповоротних втрат у живій силі й техніці.

«Через умілі дії 15 батальйону росіяни не змогли розвинути наступ, змушені були перегруповувати сили й міняти напрямки висунення. Завдяки грамотному командуванню підполковника Івана Голішевського 15 батальйон 128-ї бригади разом із приданими підрозділами ефективно стримує росіян на своїй ділянці фронту. За підрахунками, загалом ворог втратив на цьому напрямку: особового складу – близько 600 осіб, бойових броньованих машин – 55, танків – 18, автомобільної техніки – 71», – йдеться у повідомленні прес-служби 128-ї бригади.

Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, підполковнику Івану Голішевському присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».