19-річний боєць Нацгвардії став Героєм України за шість збитих російських літаків
Строковик НГУ захищає українське небо на Запорізькому напрямку
19-річний строковик Національної гвардії України, який вразив з ПЗРК шість російських літаків, а також одну крилату ракету, отримав зірку Героя України. Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.
«Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей Росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України», – повідомив Олексій Надточий, якого цитує прес-служба МВС.
Загалом сьогодні, 28 липня, у День української державності президент Володимир Зеленський нагородив чотирьох миколаївських морпіхів з 36-ї окремої бригади за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України.
Нагадаємо, строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку. 17 липня стало відомо, що він збив з ПЗРК «Ігла» вже 6-тий літак російських окупантів