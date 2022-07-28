За свої подвиги строковик НГУ вже отримав прізвисько «Запорізький месник»

19-річний строковик Національної гвардії України, який вразив з ПЗРК шість російських літаків, а також одну крилату ракету, отримав зірку Героя України. Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

«Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей Росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України», – повідомив Олексій Надточий, якого цитує прес-служба МВС.

Загалом сьогодні, 28 липня, у День української державності президент Володимир Зеленський нагородив чотирьох миколаївських морпіхів з 36-ї окремої бригади за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України.

Нагадаємо, строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку. 17 липня стало відомо, що він збив з ПЗРК «Ігла» вже 6-тий літак російських окупантів