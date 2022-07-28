Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона», – йдеться в огляді.

Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем. Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна для використання, зазначають у британській розвідці.

«49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою», – стверджують в Міноборони Британії.

Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій і його втрата серйозно підірвала б спроби Росії «намалювати» окупацію як успіх.