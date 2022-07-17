Російський штурмовик Су-25

19-річний строковик Національної гвардії України збив з ПЗРК «Ігла» вже 6-тий літак російських окупантів. Про це у неділю, 17 липня, повідомили в прес-службі Нацгвардії України.

Як розповіли у відомстві, строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку.

«В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати – менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім», – розповів нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали «Запорізьким месником».

В прес-службі Нацгвардії повідомили, що під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки ворога.

«Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією «сушкою»», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, зараз на рахунку бійця НГУ вже 6 ворожих літаків «СУ-25» та одна крилата ракета окупантів.