Українські захисники продовжують зменшувати запаси зброї на складах окупантів

Збройні сили України знищили ворожі бази в окупованих Лазурному Херсонської області й Алчевську на Луганщині, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий “склад із селітрою і гуманітаркою”. Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного», – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що ворог облаштував там штаб, казарми і склад, а після сильного вибуху, ймовірно, почалася детонація боєприпасів.

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, склад і казарми росіяни розташували у санаторії «Чайка» на березі моря.

В іншому повідомленні зазначається, що в Алчевську також знищено ворожу базу.

«В тимчасово окупованому Алчевську проходить вечірка на "складах селітри і гуманітарки". Там Дядечко Ленд Ліз, Бавовна і Селітра влаштували After Party для орків», – сказано у дописі.

ZN.ua з посиланням на місцеві спільноти в соцмережах уточнило, що російський склад в Алчевську розташовувався у тролейбусно-автобусному депо.

Українські воїни можуть знищувати склади росіян далеко від лінії фронту завдяки далекобійним американським РСЗВ HIMARS.