44-річний Ігор Дашко служив у підрозділі Державної прикордонної служби

Державна прикордонна служба України розповіла, як 44-річний підполковник з Самбора Ігор Дашко підірвав себе гранатою, щоб зупинити російських окупантів, які намагались захопити радіостанцію в Маріуполі. Ігорю Дашку присвоїли звання Героя України посмертно.

Ігор Дашко загинув ще 9 квітня. Підрозділ, у складі якого був підполковник, спільно з побратимами стримували переважаючі сили ворога під час оборони міста.Маріуполь. Під час спроби прориву противником позиції Ігор Дашко прикривав відхід побратимів на запасні позиції. Прикордонник був важко поранений і щоб не потрапити в полон самому та не дати ворогу захопити радіостанцію у Маріуполі, він підірвав себе гранатою. Перед смертю підполковник вигукнув в радіоефірі: «Слава Україні!».

Ігор Дашко народився у місті Самбір, що на Львівщині. Він закінчив місцеву школу №1 імені Тараса Шевченка та все своє життя присвятив військовій службі Державній прикордонній службі України.

За кілька місяців до завершення контракту та звільнення з військової служби у запас Ігор Дашко будував плани про цивільне життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ігор Дашко був у складі прикордонних підрозділів, які брали участь в Операції об’єднаних сил. Це була вже третя ротація офіцера на схід, в зону проведення бойових дій. Ця поїздка для нього виявилася останньою.

Друзі та колеги згадують Ігоря Дашка як дуже позитивного та хорошого офіцера. В нього залишилися дружина та донька. Указом Президента України №252/2022 підполковнику Дашку Ігорю Тарасовичу присвоєне звання Герой України (посмертно).

З 24 лютого місті Маріуполь постійно ведуться жорстокі бої з ворогом, який переважає своєю чисельністю. З початку березня місто перебуває в облозі, росіяни знищили майже всю інфраструктуру, пошкодили підстанції з подачі води, електрики, тепла і зв’язку. В таких складних умовах прикордонники спільно з побратимами інших збройних формувань ведуть жорстокі бої з окупантом.