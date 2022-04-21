Помешкання у сучасному житловому комплексі з ремонтом вже готове до приживання

Час випробувань народжує героїв, а ми – раптово виявляємо поряд із собою надзвичайних людей, здатних на справжні подвиги. Серед таких наш краянин Ігор Дашко, підполковник Державної прикордонної служби України родом із Самбірщини. Саме він 9 квітня, опинившись в оточенні ворога та прикриваючи свою групу, підірвав себе гранатною разом із радіостанцією зі словами «Слава Україні!» За мужність військовому посмертно присвоєно найвищу державну нагороду – Герой України.

Ігор Дашко з грудня 2015 року проходив військову службу на оперативних посадах у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України у Львові. У січні цього року його перевели на Схід до Донецького прикордонного загону. Війна застала старшого офіцера на одному із найскладніших напрямків – у Маріуполі. Запеклі бої, що точаться на вулицях міста, загартовуючи наших захисників, вже перетворили українських воїнів на легенду, а вчинок Ігоря Дашка вкотре продемонстрував всьому світу незламність та рішучість українських воїнів.

Вшановуючи пам'ять Героя, що віддав життя заради нас, Будівельна компанія Резидент Девелопмент вирішила подбати про його рідних. В Ігоря Дашка у Львові залишилися дружина Ольга та 19-річна донька Марія – ті, чиє майбутнє так мужньо захищав прикордонник. Родині військовослужбовця львівський девелопер подарував однокімнатну квартиру у Залізничному районі. Помешкання у сучасному житловому комплексі з ремонтом вже готове до приживання. Сподіваємося, воно стане для Ольги та Марії новим, затишним домом, у якому вже незабаром вони, разом з усіма українцями, зможуть відсвяткувати перемогу.

Резидент Девелопмент, що попри ризики, продовжує будівельні роботи, аби підтримувати економіку в регіоні, сподівається, що такий вчинок стане прикладом для інших будівельних компаній, надихне бізнес активніше підтримувати наших захисників та піклуватися про їхні родини. Адже завдяки героїзму військових ми маємо змогу жити і працювати, мріяти та будувати. А ще така соціальна ініціатива додаватиме впевненості і сил нашим Героям, які боронять Україну на передовій. Для них ми маємо стати надійним, міцним тилом, на допомогу та підтримку якого завжди можна розраховувати.