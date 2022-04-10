У неділю, 10 квітня, у Маріуполі поранений український прикордонник підірвався разом із радіостанцією, щоб вона не дісталась противнику. Про це повідомила Держприкордонслужба, цитуючи радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

«Сьогодні у Маріуполі один із старших офіцерів прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталась противнику. Останніми словами у радіостанції були "Слава Україні". Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам», – розповів Арестович на брифінгу 10 квітня.

Нагадаємо, що Маріуполь фактично знищений російськими військами, туди не можливо доставити гуманітарну допомогу, а місцевих мешканців розстрілюють росіяни. Українські військові мали можливість покинути Маріуполь, проте відмовились і мужньо тримають оборону, стримуючи близько 10 тис. росіян.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.