Віталій Скакун виконав бойове завдання, пожертвувавши власним життям

Український морський піхотинець Віталій Скакун підірвав Генічеський автомобільний міст на Херсонщині, щоб зупинити колону російських танків. Як повідомив Генштаб ЗСУ 25 лютого, військовий підірвав міст разом із собою.

Як повідомляє Генштаб, одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту.

«Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Віталію Скакуну державної нагороди.

Нагадаємо, що вчора у Генічеському районі на Херсонщині підірвали два мости.

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