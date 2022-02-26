Віталій Скакун, який виконав бойове завдання, пожертвуючи собою

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України 25-річному Віталію Скакуну, який підірвав міст на Херсонщині ціною власного життя. Про це президент повідомив у відеозверненні 26 лютого.

25-річний Віталій Скакун був сапером 95 окремої бригади морської піхоти. Він народився у Бережанах на Тернопільщині та навчався у львівському Вищому професійному училищі №20.

Віталій Скакун загинув 24 лютого, коли зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Віталій Скакун замінував його, але вчасно відійти звідти не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок та повідомив про те, що підриває міст. Після цього пролунав вибух.

У Віталія Скакуна залишились батьки.

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