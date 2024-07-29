Досвід Еміля Ішкулова використають на його новій посаді

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ відреагувало на скандал зі звільненням командира 80-ї бригади Еміля Ішкулова, зазначивши, що «інформація супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей». Ввечері 29 липня у ДШВ повідомили, що насправді Ішкулова підвищать, а бригаді призначили натомість нового командира.

«Полковник Еміль Ішкулов дуже досвідчений бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту. Враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України», – повідомили 29 липня у Telegram Командування ДШВ.

Також там додали, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, Народний Герой України та лицар орденів І, ІІ і ІІІ ступенів Богдана Хмельницького, тривалий час воював у складі саме цієї легендарної бригади. Однак його імені поки що не назвали.

Нагадаємо, командири батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ виступили проти зняття з посади командира бригади Еміля Ішкулова. Вони записали відповідне відео із закликами до вищого командування не робити кадрових змін. Причиною звільнення військові називали відмову Ішкулова виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами його бригади.