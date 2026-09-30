За підозрою у вбивстві військового в Одесі затримали пенсіонера

В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили посеред дороги. Про це повідомили у Нацполіції Одещини та обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що загиблий, тіло якого виявили на дорозі у Київському районі поруч з автомобілем марки Chevrolet, виявився 50-річним військовим. За підозрою у вбивстві поліцейські затримали пенсіонера.

За попередніми даними слідчих, літній водій автомобіля ЗАЗ умисно спровокував ДТП з автомобілем Chevrolet, за кермом якого перебував військовослужбовець. Після аварії водії почали суперечку щодо її обставин, під час конфлікту пенсіонер дістав пістолет та вистрілив у грудну клітку опонента.

«Від поранення військовий упав на асфальт. Тоді підозрюваний підійшов ближче і зробив ще один прицільний постріл у шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Правоохоронці затримали стрільця на місці події. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 115 та ст. 263 Кримінального кодексу України). Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Зазначається, що правоохоронці розглядають кілька версій та мотивів вбивства.

Нагадаємо, 31 липня Володимир Зеленський повідомив, що на командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія», 39-річного полковника Ігоря Оболєнського скоїли замах. Згодом СБУ повідомила, що за підозрою у злочині затримала 69-річного жителя Харкова.