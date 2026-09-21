Міжнародний день без автомобіля в Ужгороді проведуть вп’ятнадцяте

Цьогоріч Ужгород знову долучиться до Міжнародного дня без автомобіля. Акцію проведуть у вівторок, 22 вересня, у рамках Європейського тижня мобільності.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, у цей день водії, які покажуть у громадському транспорті (комунальному та приватному) свідоцтво про реєстрацію автомобіля, зможуть скористатися безоплатним проїздом.

«Головна мета цієї ініціативи – привернути увагу до проблеми надмірного використання приватного транспорту і забруднення довкілля, а також заохотити жителів Ужгорода хоча би на день відмовитися від приватних автомобілів і спробувати альтернативні способи для пересування», – зазначили в мерії.

Міжнародний день без автомобіля в Ужгороді проведуть 15 раз. Додамо, що це загальноєвропейська ініціатива, яка популяризує екологічні види транспорту, пішохідні прогулянки та здоровий спосіб життя.

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