Проблему із розбудовою Сокільників обговорили на Lviv Eco Forum

Масштабні житлові забудови, подібні до запланованої у Сокільниках, мають погоджуватися з урахуванням можливостей інженерної інфраструктури, зокрема водопостачання. Такі рішення не можуть ухвалюватися лише на рівні окремої громади, оскільки водні ресурси та мережі часто обслуговують кілька територій. Про це заявив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Кирило Фесик під час Lviv Eco Forum 2026, пише ЛМР.

Проблему доступності водних ресурсів та стійкості систем водопостачання на форумі порушив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович. За його словами, через посуху до Львова вже звертаються сусідні громади, де пересихають місцеві річки, із проханням підключити їх до міських мереж. Львів розглядає такі звернення та, якщо це дозволяють технічні можливості, здійснює підключення.

Водночас, як зазначив Дмитро Ванькович, дедалі більшою проблемою стає активна забудова територій довкола Львова.

«Сусіди Львова мають достатньо агресивну забудову, і ми бачимо, що наш напрямок водозабору має вже вичерпаний ресурс. А нам сусіди – ми ж не впливаємо на них – кажуть, що побудують нове місто. Ми відповідаємо, що про такі речі треба запитувати і дискутувати, бо в нас нема ресурсу води», – зазначив директор «Львівводоканалу».

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За його словами, перед плануванням великих житлових масивів необхідно визначати, з яких джерел вони отримуватимуть воду та чи здатна наявна система забезпечити додаткове навантаження.

«Нам тут якраз потрібна допомога міністерства з врегулювання такої комунікації між громадами, щоб при плануванні таких забудов враховували ресурсну базу. Якщо її нема, то це необхідно брати до уваги», – наголосив Дмитро Ванькович.

Кирило Фесик погодився, що подібні питання потребують ширшого, ніж рівень окремої громади, підходу. Він зазначив, що системи водопостачання можуть охоплювати території кількох громад, кожна з яких має власне зонування, містобудівні плани та бачення розвитку.

На думку заступника міністра, такі рішення мають ухвалюватися в межах стратегічного планування на загальнодержавному рівні та бути узгодженими з містобудівним і будівельним законодавством.

«Є підприємства водоканалів, які проходять через декілька громад, і кожна з них має свій підхід, зонування і свою політичну ситуацію. Чи є там меншість чи більшість, і як вони до цього ставляться, вирішити можна виключно на загальнодержавному рівні стратегічного планування, але це дуже перетинається з будівельним законодавством, із зонуванням», – пояснив Кирило Фесик.

Він навів аналогію з авіаційною галуззю: будівництво поблизу аеропортів потребує погодження з відповідними державними органами.

«Наприклад, наше міністерство займається такою галуззю, як авіаційна. І коли хтось будує біля аеропорту, то це треба узгоджувати з Державною авіаційною службою. Думаю, що такий підхід треба застосовувати і до водопостачання», – зазначив заступник міністра.

За його словами, навіть після завершення війни залишатиметься значна кількість ризиків, які необхідно враховувати під час планування розвитку територій.

Раніше директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович під час громадських слухань щодо містобудівного розвитку Сокільників заявив, що Малечковицький водозабір, який забезпечує водою мешканців Сокільників, фактично вичерпав свої можливості.

У «Львівводоканалі» наголошують, що масштабне будівництво має плануватися лише з урахуванням реальних можливостей інженерної інфраструктури. Збільшення кількості житла, відповідно, означатиме і суттєве зростання споживання води та навантаження на систему. При цьому, за даними підприємства, громада Сокільників під час планування масштабної забудови не зверталася до «Львівводоканалу» для розрахунку необхідних додаткових обсягів води.

Окремо проти житлової забудови безпосередньо біля аеропорту «Львів» виступило Міністерство оборони. Запланована житлова забудова неподалік міжнародного аеропорту «Львів» може створити додаткове навантаження на транспортну систему, загострити питання водопостачання та каналізування, а також спричинити дефіцит соціальної інфраструктури й додаткові шумові незручності.