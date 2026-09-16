Боздоський парк – найбільший у місті

У Боздоському парку Ужгорода заборонили рух велосипедів та електросамокатів. Про це повідомили в адміністрації парку в середу, 16 вересня.

Заборона стосується проїзду алеями парку. Рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху та координації автотранспорту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Ужгороді вирішили обмежити швидкість руху електросамокатів – до 20 км/год на всіх вулицях, а також до 10 км/год – у центрі міста. Власникам електросамокатів також рекомендували заборонити їх розміщеннях на мостах.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Обмеження для електросамокатів вводять і в сусідніх містах. У 2025 році в Івано-Франківську прокатні компанії змінили налаштування електросамокатів, щоби ті не заїжджали на пішохідні вулиці у центрі міста.

У липні 2026 року у Львові запровадили нові правила для користувачів електросамокатів. Серед них – обов’язкове використання захисних шоломів та заборона керування дітьми до 16 років.

Водночас у Чернівцях з серпня взагалі заборонили прокат електросамокатів. Рішення ухвалили через їх хаотичне розміщення та порушення правил безпеки руху користувачами.