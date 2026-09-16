У Центрі вже налагодили виробництво розчинів, згодом запрацюють і інші напрями

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. У ньому виготовлятимуть лікарські засоби, а також навчатимуть майбутніх фармацевтів.

У Центрі уже запустили виготовлення розчинів, поступово запрацюють й інші напрями. Для Центру закупили сучасне обладнання та оновили приміщення. З обласного бюджету спрямували на це понад 4,5 млн грн, повідомив у середу, 16 вересня, голова ЛОДА Максим Козицький.

Навчально-виробнича аптека працювала тут з 1991 року, але під час пандемії Covid-19 та повномасштабної війни виробництво повністю зупинилося. Тепер команда директорки Центру Зоряни Заболотньої відновлює його фактично з нуля.

Очільник області побував і у Центрі молекулярного дизайну професора Романа Лесика. У Центрі працюють над тим, з чого починаються нові ліки: створюють нові молекули, синтезують їх і перевіряють, як вони діють.

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Центру лише два роки, але він уже має партнерів у 24 країнах. А Українське товариство медичної хімії, яке очолює Роман Лесюк цього місяця прийняли до Європейської федерації медичної хімії та хімічної біології. Раніше України там не було.