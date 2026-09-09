Роботи почали ще до тендеру, а потім припинили на понад пів року

13 серпня комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» провело тендер на реконструкцію колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» в селі Кам’янка Стрийського району Львівщини. Ідеться про так звані колиби спротиву на території дитячого табору «Карпати», що мають обладнати для базової підготовки населення до національного спротиву.

Попри те, що в тендері взяла участь лише одна фірма, переможцем її визнали лише 8 вересня, зазначено в документах на сторінці тендеру в системі електронних закупівель Prozorro.

Наприкінці березня 2025 року ZAXID.NET повідомляв про будівельні роботи на території табору «Карпати» в селі Кам’янка поблизу Сколе. Проте тендер на ці роботи КП ЛОР «Технічний нагляд» оголосило лише 5 травня 2025 року. Переможцем стало ТОВ «Елітбудпро», що зобов’язалось до кінця 2026 року виконати необхідні роботи за 58,7 млн грн.

Та в березні 2026 року КП «Технічний нагляд» розірвало договір з ТОВ «Елітбудпро», заплативши за виконані на той час роботи 19 млн грн.

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Після цього лише 29 липня 2026 року комунальне підприємство оголосило новий тендер на виконання робіт. Торги відбулися 13 серпня, на них був один учасник – ПП «Будпрайм». 8 вересня цю фірму визнали переможцем, проте договір ще не підписали, оскільки переможець має усунути невідповідності до вимог тендеру – надати сертифікати на кабелі, що будуть використані в будівництві.

Очікувана вартість робіт становила 42,37 млн грн. ПП «Будпрайм» запропонувало виконати їх за 42,35 млн грн – тобто лише на 20 тис. грн дешевше. А термін виконання робіт перенесли на кінець 2027 року – на рік від запланованого раніше.

Додамо, що підрядник отримає оплату з обласного бюджету Львівщини в межах фінансування за освітньою бюджетною програмою. Гроші для оплати капітальними траншами надходитимуть КП «Технічний нагляд».

На території бази «Карпати» передбачається знесення дерев’яних, а також цегляних будівель, що були на її території, та будівництво нових споруд із сендвіч-панелей. Додамо, що старі колиби на території табору повалили ще в березні 2025 року – до оголошення першого тендеру.

Натомість тут мають збудувати 22 нових будиночки на чотири кімнати кожен для проживання восьми людей. В будинках будуть душ, туалет, умивальник, пожежна сигналізація, опалення і вентиляція.

Також на території центру підготовки до національного спротиву буде тир, смуга перешкод, інші речі, необхідні для базової підготовки населення.

Що відомо про переможця тендеру

ПП «Будпрайм» зареєстроване у Львові 2007 року, за даними аналітичноїсистеми YouConrtol. Статутний капітал фірми становить 500 тис. грн. Її основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором та власником компанії є Михайло Рущишин.

У березні 2026 року ПП «Будпрайм» виграло тендер на капітальний ремонт теоретичного корпусу Львівського національного медичного університету на вул. Шімзерів за 222 млн грн.

Раніше компанія за 18,3 млн грн реконструювала університетський тир ЛНМУ під приміщення для фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни та поранених військовослужбовців, а також ремонтувала окремі кабінети в самому ЛНМУ та в університетській лікарні.

Компанія також побудувала школу в селі Либохора на Львівщині, облаштовувала протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацювала з ПрАТ «Львівобленерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго», низкою сільських рад та комунальних закладів Львівщини.