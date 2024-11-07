Учасники тендеру скаржились на дискримінаційні умови від ЛНМУ у вимогах до підрядників

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького підписав договір із ПП «Будпрайм» на капітальний ремонт стрілецького тиру, де планують організувати фізкультурно- спортивну реабілітацію ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Договір вартістю 18,3 млн грн оприлюднений в системі електронних торгів Prozorro.

ПП «Будпрайм» має відремонтувати будівлю на вул. Пекарській, 69 у Львові з урахуванням принципів інклюзивної архітектури та енергоефективності.

Додамо, що за підряд також змагалося ТОВ «Цикада-Плюс», яке запропонувало виконати роботи на 143 тис. грн дешевше. Його пропозицію відхилили через те, що фірма не надала документи – а саме паспорт якості на вінілове покриття, що, за тендерною документацією, повинно мати клас зносостійкості не менше 33.

Представник фірми ще до початку тендеру зазначив, що паспорт на покриття, як і на деякі інші матеріали для ремонту, можна отримати лише під час реальної купівлі товару, тож надати його у складі документів раніше не вийде. Він назвав цю вимогу дискримінаційною і просив змінити її. Проте в університеті з дискримінаційністю вимоги не погодились і відхилили прохання. А під час торгів відхилили і дешевшу пропозицію.

ПП «Будпрайм», що стало переможцем, належить 43-річному Михайлові Рущишину і займається будівництвом. Зокрема, фірма добудовує школу в селі Либохори на Львівщині, облаштовує протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацює з ПрАТ «Львівобленерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго», низкою сільських рад та комунальних закладів Львівщини. Найбільшим державним замовником ПП «Будпрайм» є КП ЛОР «Технічний нагляд».

Ціни вище середнього

До підписаного договору доданий кошторис на виконання робіт. Ціни на деякі матеріали в ньому є середніми по ринку, проте деякі виглядають завищеними.

Наприклад, 23,5 м2 металопластикових віконних блоків в кошторисі пораховані за ціною 6,66 тис. грн за м2. Ідеться про вікна з двокамерним профілем. На ринку Львова ціни на металопластикові вікна стартують від 2800 грн за м2, при цьому вікна з п’ятикамерним профілем коштуватимуть від 5 тис. грн за м2, а з двокамерним – ще дешевше.

У кошторисі окремо вказані ще 90 м2 металопластикових вікон за ціною 6,68 грн, а пластикові дверні блоки за ціною 8,8 тис. грн за м2 при роздрібній ціні (в популярному будівельному гіпермаркеті) від 6,4 тис. грн. У кошторисі зазначено, що всі матеріали мають бути українського виробництва.

Додамо, що окремо, згідно з документацією, буде оплачуватись монтаж вікон і дверей, відкоси та відливи тощо.

Вінілове покриття підрядник купуватиме за ціною 1300 грн за м2. Роздрібна ціна в будівельних магазинах на вінілову підлогу стартує від 880 грн за метр. Керамічна плитка для підлоги, згідно з кошторисом, коштує 817 грн за м2, що удвічі дорожче, ніж середня роздрібна ціна в будівельних магазинах. Така ж ситуація з плиткою для стін – 706 грн за м2 в кошторисі проти 350-500 в будівельних магазинах.

Газоблоки, згідно з кошторисом купуватимуться за ціною 5,6 тис. грн за м3. У Львові ціни на газоблоки стартують від 3,5 тис. грн за м3. Різну арматуру підрядник купуватиме за середньою ціною 36 тис. грн за тонну при середній ціні по Львівській області у 33,6 тис. грн.

Які роботи заплановані

Підрядник, згідно з тендерною документацією, має виконати такі роботи:

замінити вікна і двері в будівлі;

утеплити фасад;

встановити лічильники на воду і тепло;

постелити спортивне покриття на підлогу в залі;

відремонтувати дах;

покласти бруківку на території;

встановити пожежну сигналізацію та інші системи оповіщення.

Також передбачене встановлення сходового підйомника для людей з інвалідністю за 277 тис. грн.

ПП «Будпрайм» має виконати роботи до кінця 2025 року.